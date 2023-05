Kies voor een kwalitatief goede radio in huis

Verschillende mogelijkheden om muziek te luisteren

Niet iedereen kiest per definitie voor een internet radio om in huis muziek te kunnen luisteren. Goed alternatief voor deze radio’s is bijvoorbeeld een moderne bluetooth speaker, welke je verbindt met je laptop, telefoon of tablet. Zo kun je via deze apparaten muziek naar de speaker streamen. Dit kan zowel een radiozender zijn, als bijvoorbeeld een zelf samengestelde playlist in een muziekdienst als Spotify. Een bluetooth speaker online bestellen biedt je, net als bij de radio’s, keuze uit een breed scala aan mogelijkheden. Heb jij een beeld van de eisen waaraan een dergelijke geluidsinstallatie voor jou moet voldoen?



Geluidsinstallaties met elkaar vergelijken

Er zijn een aantal aspecten op basis waarvan de verschillende soorten en modellen geluidsinstallaties met elkaar vergeleken kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het bereik van de diverse installaties. Sommige radio’s en bluetooth speakers zijn bedoeld voor een slaapkamer van 10 tot maximaal 20 vierkante meter; andere varianten kunnen gebruikt worden in een woonkamer van 30 tot 40 vierkante meter groot. Kijk daarnaast naar de aanwezigheid van een koppeling met streamingdiensten. Sommige internet radio’s zijn rechtstreeks te verbinden met diensten als Amazon Music en Spotify. Dit geldt echter lang niet voor ieder apparaat. In dat laatste geval is het wenselijk dat de radio een connectie middels bluetooth ondersteunt.



Mogelijkheid om een speaker mee te nemen

Een ander aspect om zeker bij bluetooth speakers naar te kijken: de mogelijkheid om deze mee te nemen naar een andere locatie. Het kan heel prettig zijn een speaker op het strand of bijvoorbeeld in een park te gebruiken, wanneer je met het gezin of de vriendengroep op pad gaat. Of denk aan het gebruik van de speaker in je eigen tuin in de zomer.