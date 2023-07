Kippengrill: Een Smakelijk Hoogtepunt in de Horeca Wereld

Bij Inforegio zijn we altijd op zoek naar culinaire pareltjes die de harten van horeca ondernemers veroveren. Vandaag zetten we de spotlight op een ware topper in de keuken: de kippengrill. Deze veelzijdige en smaakvolle horeca apparatuur is een onmisbaar instrument voor elke chef-kok die houdt van gegrilde heerlijkheden.