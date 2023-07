Kunnen Europese retailbeleggers koopjesaandelen oppikken als de VS in gebreke blijft met zijn schulden?

Maxim Manturov, Hoofd van Investment Advice bij Freedom Finance Europe , zegt: “Over het algemeen heerst er op dit moment nog steeds onzekerheid over het Amerikaanse schuldenplafond. De hoofdlijn van de onderhandelingen is dat de Republikeinen zoveel mogelijk jaren willen bezuinigen op de binnenlandse uitgaven, terwijl de Democraten een lager niveau van bezuinigingen voorstellen. De Democraten willen in elk akkoord ook beperkingen op de defensie-uitgaven opnemen, terwijl de Republikeinen juist de begroting van het Pentagon willen verhogen ten koste van diepere bezuinigingen op de sociale uitgaven. Maar de kans op wanbetaling is op dit moment in feite extreem laag, aangezien de CDS-markt (credit default swaps) een kans van slechts 3,9% impliceert dat de VS in de komende 12 maanden in gebreke blijft, maar dit is het dubbele van twee maanden eerder en bijna 10 keer hoger dan aan het begin van het jaar, dus een verhoogd risico, maar het is nog steeds onder wat het was in 2011, namelijk 6,9% en 3,8% voor vergelijkbare geschillen over het plafond van de overheidsschuld in 2013.