Me-time? Deze activiteiten doe je lekker zelf!

Etentjes, feestjes, een gezellige shoppingnamiddag of gewoonweg een terrasje in de zon: we omringen ons vaak met vrienden en familie als gezelschap. Dat is natuurlijk erg gezellig, maar soms is het ook fijn om even op jezelf te zijn en geen rekening te houden met anderen. Meer zelfs, regelmatig me-time inplannen kan rustgevend werken én je maakt tijd om je sociale batterij terug op te laden. Voor deze activiteiten heb je geen gezelschap nodig om een leuke tijd te hebben!

Lees een goed boek

Duik eens in een goed boek en geniet van de rust en stilte terwijl je jezelf verliest in een andere wereld. Het kan ook fijn zijn om eerst naar de dichtstbijzijnde boekenwinkel te wandelen en daar rond te snuisteren tot je een boek hebt gevonden dat je écht interessant vindt.

Geniet van de natuur

Schijnt de zon? Trek je wandelschoenen dan aan en trek er in je eentje op uit. Verken de natuur, adem frisse lucht in en geniet van de omgeving tijdens een ontspannen wandeling of fietstocht. Mag het wat sportiever? Trek je loopschoenen dan aan en ga eens een toertje lopen in de natuur. Wedden dat je met een heerlijk gevoel terug thuis zal komen?

Scroll het internet af

Blijf je liever binnen als je alleen bent? Nestel je gezellig in de zetel met een lekkere kop thee of koffie en je laptop op je schoot. Maak eens een leuk moodboard op Pinterest, speel een spel bij een online casino in België of trakteer jezelf op nieuwe kleren die je online shopt. Is alleen zijn toch niets voor jou? Je kan ook gamen tegen anderen, zo ben je samen maar toch niet omringd door veel prikkels van anderen.

Start een DIY-project

Begin een creatief project zoals schilderen, breien, houtbewerking of sieraden maken. Bij DIY-projecten kan je je creativiteit de vrije loop laten gaan en het is erg rustgevend om even met niets anders bezig te zijn dan je handen. Bovendien is het altijd leuk om achteraf het resultaat van je eigen project te kunnen bewonderen.

Blijf in beweging

Doe thuis eens een yogasessie of een workout om fit te blijven en je energielevel te verhogen. Er zijn heel wat workouts die je perfect van thuis uit kunt doen zonder anderen. Heb je weinig inspiratie? Online vind je een heleboel voorbeeld workouts die je enkel maar hoeft te volgen.

Zoek een leuke film of serie

Is ‘me-time’ voor jou even tot rust komen in je eigen vertrouwde omgeving? Zoek dan een leuke film of serie uit die je kan bingewatchen. Ben je films of series snel beu gezien? Je kan intussen gerust wat chatten met vrienden, een spel spelen op een online casino , strijken of zelfs lopen op een loopband. Zo houd jij jezelf wel bezig!

Bezoek een museum of galerij