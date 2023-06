Mobiel en contactloos betalen wordt steeds meer de norm in België

Belgen hebben vorig jaar opnieuw massaal contactloos betaald. Ongeveer 2,3 miljard keer haalden de Belgen in 2022 hun smartphone of bankkaart boven, waarvan ruim 1,1 miljard keer om elektronisch te betalen. Bijna een op de twee contactloze betalingen gebeurt intussen al contactloos. Dat is maar liefst 36 keer meer dan in 2017. Mobiel betalen lijkt steeds meer de norm te worden en dat is allesbehalve onlogisch.

Contactloos betalen is een manier om voornamelijk kleine betalingen uit te voeren. Het is snel, eenvoudig, veilig en hygiënisch. Deze manier van betalen was al langer aan een opmars bezig, maar door de coronapandemie is het belang ervan alleen maar toegenomen. Het werkt met behulp van een NFC-chip (Near Field Communication), een elektronische technologie die het mogelijk maakt om contactloos te betalen. Wanneer je je kaart, smartwatch of smartphone met een NFC-chip tegen een betaalterminal houdt, communiceert de chip draadloos met de terminal en wordt de betaling uitgevoerd. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een QR-code die bijvoorbeeld met de smartphone te scannen is.

Voordelen voor winkeliers en consumenten

Voor winkeliers zijn er vaak geen extra kosten verbonden aan deze vorm van betalen. De kosten zijn hetzelfde als bij een gewone elektronische betaling. Het enige wat nodig is, is een geschikte betaalterminal. Deze betaalterminals kunnen worden gehuurd of gekocht. Daarnaast is het ook mogelijk om te betalen via een QR-code, bijvoorbeeld via de Payconiq-app. Op deze manier kan men ook online betalingen ontvangen , namelijk door op de webshop een QR-code te genereren.

Een van de voordelen van contactloos betalen, is dat er bij microbetalingen geen pincode hoeft te worden ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat men minder tijd besteedt aan de Bancontact terminal en dat de volgende klant sneller kan worden geholpen. Daarnaast is het ook een veilige manier van betalen, omdat de betaling alleen kan worden uitgevoerd wanneer de NFC-chip zich in de nabijheid van de betaalterminal bevindt.

Meer betalingen met de smartphone