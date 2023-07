NASA deelt indrukwekkende foto van geboorte van een ster

Op de foto is het Rho Ophiuchi wolkencomplex te zien, een stervormingsgebied dat het dichtst bij de aarde staat. Het staat op ongeveer 390 lichtjaren van ons. Op de foto zijn 50 jonge sterren, ongeveer ter grootte van onze zon, in de ‘kaamkamer’ te zien. Ze schieten «bipolaire stralen» de ruimte in, legt NASA uit. «Die ontstaan wanneer een ster voor het eerst door zijn natuurlijke omhulsel van kosmisch stof barst en een paar tegengestelde stralen de ruimte in schiet.» Op die manier zijn we getuige van een korte periode in de levenscyclus van een ster. «Onze eigen zon heeft lang geleden ook zo’n fase meegemaakt. Dankzij onze technologie kunnen we nu het begin van het verhaal van een andere ster zien.»