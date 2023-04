Nederlandse zanger Rob de Nijs opgenomen in het ziekenhuis, toestand is «zorgelijk»

De Nederlandse zanger Rob de Nijs is donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is «zorgelijk». Dat heeft zijn management vrijdag gemeld aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP. Het management zegt niet wat er net mis is. De Nijs moest met een ambulance thuis worden opgehaald. Hij wordt vrijdag onderzocht. Meer details over zijn toestand worden op dit moment niet gegeven.