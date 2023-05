Nieuwe gedenksteen in Borgerhout herdenkt slachtoffers van koloniaal verleden: «gekozen voor duiding»

«Even monumentaal»

«Er waren verschillende meningen, zowel voorstanders voor behoud, verwijdering, als duiding», zegt districtsschepen voor Cultuur en Erfgoed Aïssatou Cissé (Vooruit). «De overgrote meerderheid was voor duiding. Dus in plaats van de gedenksteen uit 1949 te verwijderen of te behouden zonder meer, werd gekozen voor de toevoeging van een nieuwe en even monumentale gedenksteen die slachtoffers van het koloniaal verleden herdenkt.»