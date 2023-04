Non-direction kunstgras: creëer een gazon met realistische uitstraling

Je tuin groener maken door het aanleggen van een gazon? Met kunstgras kies je voor een aantrekkelijk alternatief voor een natuurlijk grasveld. De ontwikkeling van kunstgras is continu in beweging en de laatste ontwikkeling is behoorlijk spectaculair: non-direction kunstgras. Bij deze moderne kunstgrasvorm staan grassprieten alle kanten op waardoor het een nóg natuurlijker uitstraling krijgt. Waarom is het nog meer zinvol om over te stappen op non-direction kunstgras?

Wat is non-direction kunstgras?

Non-direction kunstgras is een kunstgrasvariant waarbij vezels verschillende richtingen uitwijzen. Bij ‘normaal’ kunstgras staan de vezels slechts één kant op. Deze techniek voor het meest realistische kunstgras zorgt ervoor dat een grastapijt er vanuit iedere hoek schitterend uitziet. Dit kunstgras draagt daarom bij aan een ongerept uiterlijk en komt daarmee heel dicht bij een natuurlijk gazon. Non-direction kunstgras wordt ook wel multidirectioneel kunstgras genoemd en is er in diverse kleuren, structuren en hoogtes. Op die manier is er voor iedere tuin een gewenst gazon te creëren.

Welke voordelen biedt non-direction kunstgras?

Non-direction kunstgras levert allerlei voordelen op. Waarom is het zinvol om te kiezen voor deze kunstgrasvorm?



- De sprieten van non-direction kunstgras houden elkaar meer omhoog en dus heb je ook minder instrooizand nodig;

- Non-direction kunstgras kenmerkt zich door een nog hogere duurzaamheid, want dit gazon hoef je niet meer te vervangen;

- Het gazon hoef je nooit meer te maaien, want deze grasmat blijft op natuurlijke wijze op lengte;

- Non-direction kunstgras is een aantrekkelijke optie wanneer een gazon intensief wordt gebruikt, gebruikerssporen zijn slechts beperkt aanwezig;

- Dit type kunstgras is er in verschillende kleuren, structuren en hoogtes.



Word je hier blij van? Ga op zoek naar non-direction kunstgras voor jouw tuin en breng de buitenruimte tot leven!

Non-direction kunstgras leggen, hoe doe je dat?



Wil je een multidirectioneel kunstgrastapijt in de tuin? Het leggen van kunstgras doe je gemakkelijk zelf. Volg onderstaand stappenplan en verzeker je van een sprekende tuin:



1. Draag zorg voor een vlakke en egale ondergrond;

2. Breng een zandbed aan van drie tot vijf centimeter voor een goede drainage;

3. Plaats het onderdoek en zet het op de hoeken vast met kunstgrashaken;

4. Leg non-direction kunstgras aan en snijd het keurig op maat;

5. Sla het kunstgras vast met haken en borstel het op met een harde bezem.



Maak het jezelf gemakkelijk en vraag iemand om je te helpen bij het aanleggen van een kunstmatig gazon.

Gooi je tuin op de schop met non-direction kunstgras