Onderzoek: op vakantie met eigen auto en veerboot is voordelig om te doen

Geld besparen op je volgende vakantie is voor veel mensen een must nu het dagelijks leven zoveel duurder is geworden. Gelukkig is het met de juiste tips en tricks mogelijk om geld te besparen op een mooie reis naar Scandinavië of een vakantie naar de Nederlandse Waddeneilanden.

Wil je precies weten wat je kwijt bent aan je volgende vakantie? Dan is het aan te raden om met eigen auto én veerboot te reizen. Door recent onderzoek van reisgids FerryGoGo weten we namelijk wat je gemiddeld betaalt voor een overtocht. We vertellen je er hieronder meer over.

Inhoud van het onderzoek: vergelijking van 34 overtochten in Europa

Hoewel het lastig is om totaal verschillende overtochten met elkaar te vergelijken (denk aan het desbetreffende land, de lengte, de prijs per kilometer et cetera), heeft FerryGoGo toch gekeken naar 34 verschillende overtochten verspreid in Europa. Hierbij is er onder andere gekeken naar binnenlandse overtochten met of zonder auto, de prijs en afstand van korte overtochten (minder dan 150 kilometer) en de prijs van overtochten met hut en overnachting op langere overtochten (meer dan 150 kilometer).

Juist omdat het lastig is om een vergelijking te maken, is er gekeken naar een vaste periode namelijk 1 tot 8 juli. Dit betreft een datum in het hoogseizoen zodat je een beetje een idee krijgt van de hoogst mogelijke prijs van zo'n vakantie met auto en veerboot. Hierbij is altijd gekeken naar de prijs van twee personen en één auto. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat je gemiddeld € 1,94 per kilometer kwijt bent wanneer je gaat voor een langere overtocht met overnachting.

Met de auto en veerboot meer dan 150 kilometer reizen binnen Europa

Om tot dit gemiddelde te komen, is er gekeken naar verschillende overtochten. De langste overtocht is de boot van Denemarken naar IJsland: voor de 1519 kilometer die je moet afleggen betaal je zo'n € 2.800. Dat komt neer op ongeveer € 1,84 per kilometer, net iets lager dan het gemiddelde. Van IJmuiden in Nederland naar Newcastle in Engeland kost je in het hoogseizoen € 1.080 voor 487 kilometer, wat uitkomt op een prijs van € 2,22 per kilometer. Dat ligt weer een stuk hoger dan het gemiddelde. Een duurdere internationale tocht in Europa die je (volgens het onderzoek) kunt maken is van Liverpool naar Dublin.

Die tocht is slechts 211 kilometer lang en kost je € 616, wat zo'n € 2,92 per kilometer betekent. De afstand en de prijs per kilometer hebben dus een grote invloed op elkaar. Dat zien we ook bij de duurste overtocht volgens het onderzoek: van Rostock in Duitsland naar Trelleborg in Zweden. Daar betaal je voor 151 kilometer een bedrag van € 524 wat uitkomt op een bedrag van € 3,47 per kilometer. Op die manier kun je gemakkelijk checken welke overtochten in verhouding voordeliger zijn dan anderen.

Kortere internationale reizen binnen Europa

Wil je op reis met je auto en een veerboot, maar wil je liever niet heel lang onderweg zijn en/of de hoofdprijs betalen? Ook dan zijn er verschillende overtochten die je kunt boeken. De gemiddelde prijs hiervan in het hoogseizoen ligt ronde de € 300, waarbij de prijs per kilometer zo'n € 4,72 is voor twee personen en een auto. Meestal geldt hierbij: hoe korter de overtocht des te meer je in verhouding moet betalen. Voor de overtocht van Helsingor in Denemarken naar Helsingborg in Zweden van hemelsbreed vijf kilometer betaal je € 116. Dat is € 23,20 per kilometer, wat behoorlijk aan de prijs is.

Een van de meest bekende korte internationale overtochten is die van Calais naar Dover. Jaarlijks reizen er duizenden toeristen vanaf het vasteland naar Engeland via deze vaarroute. De afstand tussen deze twee plaatsen is hemelsbreed 40 kilometer. Daarvoor betaal je in het hoogseizoen met twee personen € 188 wat € 4,70 per kilometer is. Ook in Nederland kun je met de auto en de veerboot reizen, bijvoorbeeld naar de Nederlandse Waddeneilanden. De auto is welkom op Texel, Terschelling en Ameland.

Tips voor voordelig reizen binnen Europa