Online sportweddenschappen op hoogste niveau ooit in België

Meer dan ooit tevoren hebben Belgen tijdens het afgelopen WK voetbal gegokt. Uit het recente rapport van de Kansspelcommissie blijkt dat meer dan 200.000 Belgen per dag online weddenschappen plaatsten tijdens het wereldkampioenschap. In totaal werd er voor meer dan 217 miljoen euro ingezet, wat een aanzienlijke toename is in vergelijking met het vorige WK. De online markt voor sportweddenschappen is booming en lijkt niet te stoppen.

Steeds meer mensen plaatsen online sportweddenschappen

Online gokken op voetbalwedstrijden is razend populair en het aantal spelers stijgt al jaren. Het WK-rapport van de Kansspelcommissie toont aan dat er op de topdag 323.503 Belgen online aan het wedden waren. Ook het dagelijks gemiddelde van 219.971 spelers is bijzonder hoog. De meeste spelers zetten gemiddeld 15,63 euro in per wedstrijd, een daling in vergelijking met het vorige WK in 2018. Toen bedroeg de gemiddelde inzet nog 20,40 euro. Bijna 20% van de deelnemers was vrouw, de overgrote meerderheid was man. De grootste groep deelnemers (33%) behoorde tot de leeftijdscategorie 21 tot 29 jaar, gevolgd door de categorieën 40 tot 60 jaar (29%) en 30 tot 39 jaar (26%). Slechts 3% van de deelnemers was ouder dan 60 jaar en 9% was 18 tot 20 jaar oud.

Een andere opvallende bevinding van het rapport is de daling op het gebied van offline weddenschappen. In 2018 werd er offline nog meer dan 130 miljoen euro ingezet op sportevenementen. In 2022 liggen de cijfers meer dan de helft lager. Deze daling komt onder andere door de strenger wordende regels waar men mee te maken krijgt, zoals de verplichting om te controleren of iemand op de zwarte lijst staat.

Aanzuigeffect van grote sportevenementen

Het aanzuigeffect van sportweddenschappen is duidelijk. Het rapport toont aan dat er bijna drie keer meer nieuwe spelers werden aangetrokken dan op andere dagen. Het rapport illustreert bovendien dat het aanzuigeffect vooral op erg jonge spelers inwerkt, met 28% van de nieuwe spelers die zich bevinden in de categorie 18 tot 20 jaar. Dit is een heel kwetsbare groep. Hoewel sportweddenschappen ontspannend kunnen werken, is er ook een keerzijde. Zo is er altijd het risico dat men een gokverslaving ontwikkelt. Het is volgens het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) dan ook belangrijk dat jonge spelers extra worden beschermd. Het VAD pleit daarom voor het optrekken van de minimumleeftijd voor sportweddenschappen.

Regels worden steeds strenger

In België zijn er reeds strengere regels aangekondigd, met name op het gebied van gokreclame. Zo is het de bedoeling dat gokreclame wordt verboden in onder meer bioscoopzalen en op televisie. Reclame op voetbaltruitjes blijft langer mogelijk, maar er zijn wel strikte regels aan verbonden. Zo worden bijvoorbeeld de afmetingen van het logo op voetbaltruitjes beperkt en mag men enkel nog een logo gebruiken en niet langer een slogan.