Strandvakantie of citytrip? Voor sommige mensen is dat geen dilemma. Zij gaan liever op een actieve vakantie. Het vinden van dit soort vakantie is meestal wat lastiger, zeker als je een originele reis wilt ondernemen die niet iedereen doet. Om je te helpen je volgende bestemming te kiezen, vind je hieronder een aantal onverwachte vakantiebestemmingen voor actieve mensen.

Fietsen aan de Poolse kust

Bij Polen denk je niet meteen aan een fietsvakantie, maar de kust beschikt wel over goede fietspaden en een mooie omgeving, waardoor het toch interessant wordt om te fietsen in het land. Het goede nieuws is: de kust is vrijwel helemaal vlak. Je kunt bijvoorbeeld fietsen van Gdansk naar het stadje Hel (ja zo heet deze plaats echt) op het bijzondere schiereiland van Polen. Het strand nabij de stad Hel wordt ook wel gezien als een van de mooiste stranden van Europa en de wereld.

Hoewel de noordelijke provincies veel goede fietspaden hebben, is een goede uitrusting geen overbodige luxe tijdens je reis. Je vindt outfits, maar ook helmen en de juiste fietsen voor elke ondergrond, bijvoorbeeld op BIKE24 . Door je op de juiste manier te beschermen en aan te kleden tijdens je fietsvakantie aan de Poolse kust, maak je er een onvergetelijke ervaring van.

Hiken in Bulgarije

Hiken in de Alpen of misschien zelfs Slovenië zijn ons bekend. Toch kun je ook in andere landen heel mooi hiken. Op dat lijstje staan bijvoorbeeld Kroatië en Albanië, maar ook zeker een minder bekend land als het gaat om hiken: Bulgarije.

Bulgarije is redelijk ver rijden van België, maar biedt wel unieke natuurgebieden en een bijzondere cultuur die je niet overal vindt in Europa. Unieke plaatsen om te ontdekken zijn bijvoorbeeld het nationale park van Rila of Pirin. Bulgarije kent veel natuurlijke diversiteit en een bijzonder klimaat.

Als je eventjes wilt uitrusten kun je in de stad Varna pootjebaden in de Zwarte Zee en je voeten rust geven na een lange wandelvakantie.

Wandelen in Bretagne

Je vakantie naar Frankrijk eindigt vaak in Zuid-Frankrijk, de regio rondom Bordeaux of natuurlijk in Parijs zelf. Als je echter lekker wilt wandelen in een milder klimaat is Bretagne de uitgelezen locatie voor je volgende reis naar Frankrijk.

Als je fan bent van de stripreeks Asterix, kijk je hier ook je ogen uit. Bekijk een echt menhirveld en bezoek de bossen en kliffen van deze adembenemende regio in het noorden van dit mooie Europese land.

Houd er wel rekening mee dat je waarschijnlijk via de drukke route langs Parijs naar deze regio van ons buurland moet reizen. In de zomermaanden staan er helaas vaak files rondom de Franse hoofdstad.

Watersport in Montenegro

Montenegro is een bijzonder mooi land dat grenst aan Servië, Kroatië en Bosnië. Zowel het Skadarmeer als de Adriatische zee geven je onnoemelijk veel mogelijkheden voor watersporten zoals kanovaren of het rijden van een jetski.