Ophef over porno in vragenlijst voor werkzoekenden: «ronduit schandalig»

«Profiel bepalen»

Actiris-woordvoerder Romain Adam bevestigt dat de vraag gesteld wordt, net als bij VDAB in Vlaanderen en Forem in Wallonië. Dat gebeurt al sinds 2015. De context is wel belangrijk, zegt de woordvoerder. «De vragenlijst dient om een profiel te bepalen. Werkzoekenden die aan de slag willen in de audiovisuele sector, krijgen tientallen vragen over veel genres. De vraag over pornografische films is daar een van. Het is geen voorstel maar een vraag. We pushen mensen niet om in de sector te werken.»