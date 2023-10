PKK eist aanslag in Ankara op

Voor zondag stond in Ankara de start van het nieuwe parlementair jaar gepland. President Recep Tayyip Erdogan hield er een toespraak waarin hij zei dat terroristen hun doel nooit zouden bereiken. Hij haalde in de toespraak ook nog eens uit naar de Europese Unie.

Toetreding Zweden tot NAVO

Tijdens dit parlementaire jaar moet het parlement de toetreding van Zweden tot de NAVO goedkeuren. Het standpunt van president Erdogan is niet duidelijk. Hij beweert dat alleen het parlement kan beslissen of het veto al dan niet wordt opgeheven. Ankara eist dat Zweden harder optreedt tegen de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Volgens de staatsomroep TRT wordt er binnenkort ook gestemd over de inzet van het Turkse leger in Irak en Syrië.