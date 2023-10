Politievakbond vraagt meer respect vanuit politiek na uitspraken Conner Rousseau, Gentse Jongsocialisten zeggen vertrouwen op

«Wie neemt het nog op voor onze politie?» Die vraag stelt politievakbond VSOA zich in een open brief, naar aanleiding van de zaak rond Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. De agenten merken een gebrek aan respect voor hun werk vanuit de politiek, ook in uitspraken uit het proces-verbaal. «Het schrijnende is dat mensen zulke dingen ook in nuchtere toestand doen», klinkt het. Intussen zegt de Gentse afdeling van de Jongsocialisten, de jongerenpartij van Vooruit, het vertrouwen in hun partijvoorzitter op.

Het Laatste Nieuws publiceerde donderdagavond enkele passages uit het proces-verbaal dat Rousseau van racistische uitspraken beticht. Daarnaast kwamen er ook enkele uitspraken aan bod die de aanwezige politieagenten betreffen. Zo schrijft HLN dat Rousseau heeft aangegeven dat agenten te veel verdienen voor hun werk. «Helaas is het niet de eerste keer dat we dergelijke zaken horen uit verschillende politieke hoeken», klinkt het bij de VSOA.

«We willen zeker niet één persoon viseren, maar meer benadrukken welke tendens we al jaren ervaren», zegt VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin. Na enkele jaren frustraties, waaronder ook het plasincident van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), blijkt deze zaak de druppel. «We merken bij deze regering een zekere minachting voor de politie.»

Tucht en deontologie

Die minachting, in combinatie met uitgebreide besparingen, maakt het beroep onaantrekkelijk, onderstreept Houssin. Het aantal sollicitanten zakte in 2019 met 30 procent. Inmiddels bieden zich jaarlijks nog maar achtduizend kandidaten aan. Bovendien, haalt de vakbond aan, levert een overuur geen extra vergoeding op voor agenten. Een jonge inspecteur houdt zo nog tien euro netto over per uur, tegenover het «riante loon» van politici.

Vanwege de beroepsmatige geheimhouding mogen agenten zich niet uitlaten over zulke incidenten waarbij ze betrokken zijn. Voor Houssin komen er opvallend weinig mensen op voor zijn collega’s. «Noch het gerecht, noch de burgemeester zijn naar buiten gekomen over hoe die agenten hun werk correct hebben gedaan. Zo wordt er een sfeer gecreëerd alsof politiemensen onnozelaars zijn. Wie komt nog voor ons op?»

«Wat zou er gebeuren mocht een politieambtenaar dergelijke uitspraken doen, zelfs in dronken toestand?», schrijft de vakbond in de open brief. «Politici zouden mekaar wegdringen om als eerste enorm misnoegd en verontwaardigd te reageren, een schorsing, zware straf of zelfs het ontslag te eisen... Want voor de politie - en dan ook enkel voor de politie - kunnen de tucht en deontologie niet streng genoeg zijn.»

«Elke grens overschreden»

De Gentse afdeling van de Jongsocialisten, de jongerenpartij van Vooruit, zegt intussen het vertrouwen in partijvoorzitter Conner Rousseau op na zijn uitspraken over de Roma- gemeenschap. Dat laat de afdeling weten in een bericht op X, het vroegere Twitter.

Volgens de Gentse Jongsocialisten heeft Rousseau met zijn uitspraken en gedrag «elke grens die iedere zichzelf respecterende socialist - en mens - voor zichzelf moet stellen overschreden». «Bovendien is het niet de eerste keer dat dergelijk haatdragend discours ten opzichte van groepen die systemisch onderdrukt worden door hem gebruikt wordt. Wij veroordelen dit ten stelligste», luidt het.

De jongerenafdeling vindt dat ze zich moet laten horen. «Als organisatie kunnen wij onmogelijk een strijd voor antiracisme en antifascime voeren en nu stil zijn». «Wij kunnen nu niet zwijgen en vervolgens pretenderen solidair te zijn met de mensen die in Conners uitlatingen geviseerd worden. Daarom willen wij ons in dit statement uitdrukkelijk distantiëren van dit discours, deze uitspraken en dit gedragspatroon in zijn geheel», stellen de jongsocialisten. De jongerenafdeling is duidelijk: «Voor ons is de grens overschreden. Wij geven bij deze dan ook aan dat Jongsocialisten Gent vandaag alle vertrouwen in Conner als voorzitter verloren is».

De Gentse Jongsocialisten gaan daarmee nog een stapje verder dan de overkoepelende Jongsocialisten. Die jongerenbeweging van Vooruit verspreidde vrijdag ook een reactie op X. «Onze boodschap is er eentje van veroordeling. Als Jongsocialisten staan wij vandaag niet achter de voorzitter van Vooruit. Racisme is niet relatief en wat gezegd is, kan absoluut niet. Er heerst absoluut diepe teleurstelling en kwaadheid bij ieder van ons».

Volgens de Jongsocialisten waren de excuses van donderdag «een broodnodig beginpunt», maar zeker geen eindpunt «laat staan een vergoelijking van wat er gebeurd is». «Het is nu aan de voorzitter om het beschadigde vertrouwen terug te herstellen».

