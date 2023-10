HLN en VTM Nieuws tekenen verzet aan tegen publicatieverbod Conner Rousseau

Op 29 september kwam het nieuws naarbuiten dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde in kort geding, na een eenzijdig verzoekschrift van Conner Rousseau, HLN en VTM NIEUWS een publicatieverbod had opgelegd om te berichten over de mogelijk racistische uitspraken die de Vooruit-voorzitter deed in Sint-Niklaas.