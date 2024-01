Dit item van IKEA mag je niet meer gebruiken: «Gevaar voor brandwonden en elektrische schokken»

De ÅSKSTORM 40W USB-lader in het donkergrijs is te herkennen aan het modelnummer ICPSW5-40-1 dat op het label op de achterkant van de USB-lader staat.

Opletten als kabel beschadigd is

De voedingskabel van de lader kan beschadigd of gebroken raken, nadat ze om een lader is gewikkeld of heen en weer is gebogen na een langere gebruiksperiode. De beschadigde kabel kan leiden tot thermische brandwonden en elektrische schokken.