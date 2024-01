Na alle commotie: De Lijn wil duurdere tickets

Als de Vlaamse regering geen 100 miljoen euro extra per jaar vrijmaakt, dan wil De Lijn haar ticketprijzen verhogen. Dat zegt topvrouw Ann Schoubs in een interview met de krant Het Laatste Nieuws. Die mededeling komt er te midden van alle ophef over het nieuwe vervoersplan, waardoor er sinds dit weekend 3.200 haltes minder zijn.