IKEA heeft een hotel en ook jij kan er een kamer boeken

Balletjes en kapstokken

Het hotel zelf is alles wat je ervan verwacht. De inrichting kleurt bovenal wit, de houten accenten mogen natuurlijk niet ontbreken en het hele interieur bulkt van de IKEA accessoires. Van stoelen tot kapstokken en alles daartussenin: je waant je zo in een catalogus. Met prijzen die starten vanaf ongeveer 84 euro is het hotel, zeker naar Zweedse standaarden, bovendien lekker betaalbaar. Dankzij de keuken die gratis tot je beschikking staat én het gratis washok is het bovendien de ideale plaats om ook als backpacker of digital nomad even te vertoeven. En de balletjes? Die staan, uiteraard, op het menu in het restaurant van het hotel.