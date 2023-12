Brussel: in dit restaurant kan je lekker Syrisch eten

My Tannour opende onlangs de deuren van zijn nieuwe restaurant in de universiteitswijk rond de begraafplaats van Elsene. Welbekend bij de Brusselaars, want My Tannour heeft maar liefst vier restaurants in de hoofdstad: vlak bij het Flageyplein, in Sint-Gillis, op de beroemde Wolf foodmarket en in Merode. Het nieuwe My Tannour-restaurant nabij de begraafplaats van Elsene is echter ietwat anders dan zijn vier grote broers. De locatie krijgt nieuwe gerechten op het menu en het interieur brengt je in Midden-Oosterse sferen. My Tannour ontpopt zich zo van een snackrestaurant tot een echt streetfoodrestaurant.

Van moeders keuken tot eigen restaurant

Wist je dat het woord 'Tannour' verwijst naar een type broodoven dat veel gebruikt wordt in het Midden-Oosten om ongezuurde broodkoeken te bakken? Achter die ovens staat Georges Baghdi Sar. De van oorsprong Libanese en Armeense chef-kok, opgegroeid in Syrië, stond al op 11-jarige leeftijd in het restaurant van zijn moeder. Op een dag kreeg hij het idee om zijn eigen streetfoodervaring te creëren en zo ontstond in 2019 de eerste My Tannour. In zijn restaurants kan je genieten van heerlijke platte broden gemaakt van volkorenmeel en op Syrische wijze gebakken in de beroemde zogenaamde tannours. De broden worden gevuld met kip, rundvlees of lamsvlees naar keuze en langzaam gebakken op een lage temperatuur om de fijne smaken uit het Midden-Oosten te onthullen. Ook de vegetariërs worden niet vergeten! Voor hen staat onder andere falafel, gegrilde halloumi of auberginekaviaar met gegrilde groenten op het menu. De grote eters hebben keuze uit bijgerechten zoals pittige frietjes, hummus, moutabal (brood, gegrilde aubergine, tahini), falafel en gegrilde groenten.

Slushy met een Midden-Oosterse touch

Het nieuwe restaurant werd ingekleed met kleurrijke poufs, die je doen vergeten dat je zit te dineren in België. Daarnaast kreeg d emenukaart ook enkele extraatjes. Naast de klassieke schotels die in de andere My Tannour-vestigingen te verkrijgen zijn, kunnen lekkerbekken in dit nieuwe restaurant genieten van nieuwe gerechten zoals Champignon Shawarma, gekruide en handgebakken oesterzwammen, en Kefta Hash (lams- en rundgehakt met kruiden uit het Midden-Oosten). Voor vegetariërs is er ook een Syrische kaas genaamd Msanarah (kaas van koemelk met zwarte komijnzaadjes). Bij de nieuwe gerechten horen eveneens hippe drankjes met smaken uit het Midden-Oosten: Slushy met Kardemom koffie & amandelmelk en een Slushy met Tahini & dadelsiroop.

De nieuwe My Tannour is dus een aanrader voor zowel fans van het eerste uur als newbies die benieuwd zijn naar een andere keuken!

Lees ook Ijsberen in Brussel: openluchtzwembad Flow opent binnenkort de deuren voor een frisse duik