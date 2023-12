Brussel: Nicolas De Wispelaere wint Vlaamse scriptieprijs met ontwerp voor zwembaden

Architect Nicolas De Wispelaere (UGent) heeft de Vlaamse scriptieprijs gewonnen met zijn masterproef waarin hij drie nieuwe zwemvoorzieningen ontwerpt in Brussel. Het gaat om een plek in het Résidence Palace, onder de sporen van het Zuidstation en op de speelplaatsen van Brusselse scholen. De Vlaamse scriptieprijs is goed voor 2.500 euro.

SciMingo vzw gaat jaarlijks op zoek naar sterke en nieuwswaardige eindwerken van Vlaamse afstudeerders. Uit 363 inzendingen werd De Wispelaere dinsdag in AMUZ Antwerpen tot winnaar gekroond.

Slechts twaalf zwembaden

Met zijn eindwerk wilde de jonge architect inspelen op de problematiek van te weinig zwemwater in de hoofdstad. Brussel telt slechts twaalf gemeentelijke zwembaden voor 1,2 miljoen inwoners. Schoolkinderen kunnen daarom gemiddeld maar acht uur per jaar gaan zwemmen. «Zwembaden zijn niet alleen een meerwaarde voor recreatie en sport, maar ze spelen ook een rol in revalidatieprojecten, mentale gezondheidszorg en ze bieden verkoeling tijdens hittegolven die ons land steeds vaker teisteren», zegt De Wispelaere. «Daarbij spelen zwembaden een actieve sociale rol in hun wijk die toegankelijk kan zijn voor veel groepen. Als we een nieuw zwembad in een grootstad bouwen, ontwerpen we dus eigenlijk een miniatuurmetropool.»

De architect liet zich bij zijn onderzoek niet ontmoedigen door het plaatsgebrek in Brussel. Voor zijn scriptie trok hij naar Parijs om te zien hoe de Fransen het aanpakken. «De zwembaden zijn daar volledig geïntegreerd in het stedelijk weefsel. Het plaatsgebrek biedt net een kans om een unieke zwembeleving te bieden», klinkt het. In Parijs is er bijvoorbeeld een zwembad onder een metrostation of in een sociaal woongebouw.

Zwemmen in een vrachtwagen

Ook De Wispelaere gebruikte voor zijn ontwerpen bestaande infrastructuur. Eén van zijn voorstellen is bijvoorbeeld om een zwembad te huisvesten in de Quadrilatères, twee leegstaande zalen in de spoorberm van de Brusselse Noord-Zuidverbinding. Ook een mobiel zwembad dat zich vanuit een vrachtwagen kan ontplooien, kan een antwoord bieden aan het plaatstekort om te leren zwemmen.

De bedoeling van de architect was in de eerste plaats om het debat open te trekken. «De zwembadontwerpen dienen als gespreksopeners voor Brusselse beleidsmakers, inwoners en zwemmers», zegt hij. Volgens de jury getuigt het werk van «dromen op een wetenschappelijke manier».

Dinsdagavond werden in AMUZ Antwerpen nog vier andere prijzen uitgereikt. De Bachelorprijs gaat naar Sarah Vanden Bremt die zich de vraag stelde of het wel nodig was om de navelstreng bij reanimatie van baby’s zo snel door te knippen. De Klasseprijs gaat naar Lara Roosens die een competentiedashboard ontwikkelde voor digitale ondersteuning van leerkrachten. De Eosprijs en mtech+prijs gaan beide naar Warre Clarys die een model ontwierp dat in de toekomst zou kunnen helpen om huidkanker op te sporen via warmtecamera’s. Eerder dit jaar won Gentiel Acar de NBN Sustainability Award met zijn scriptie over de herbruikbaarheid van minerale wol als isolatiemateriaal.

