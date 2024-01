Brussel: in dit beroemde monument kan je voortaan dineren

Stel je voor: je geniet van een gastronomische maaltijd midden in een van de architectonische juwelen van Brussel. Na een uitgebreide renovatie heeft de iconische Beurs van Brussel een nieuw hoofdstuk geopend, en in het hart van deze transformatie vind je The Brasserie - een culinaire ode aan de Belgische keuken in een monumentaal decor.