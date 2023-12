Alle recreatiedomeinen in Oost-Vlaanderen worden rookvrij

Oost-Vlaanderen maakt haar recreatiedomeinen rookvrij vanaf 2024. In natuur- en bosgebieden is het vandaag al verboden om rook en vuur te maken. Maar door het hele domein rookvrij te maken, «is het nu voor iedereen duidelijk», klinkt het bij de provincie. Er mag vanaf 2024 enkel gerookt en gevapet worden in de aangeduide rookzones.