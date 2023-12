Antwerpen: nieuwe vegan bakkerij ‘Funk’ opent de deuren op 9 december

Bakkerij Funk wordt een samensmelting van versgebakken lekkernijen, heerlijke koffie en natuurlijke wijnen. Het bijzondere concept is bedacht om mensen te laten genieten van heerlijke smaken en gezellige gesprekken, van vroeg in de ochtend tot het vallen van de avond. Zo kan je de dag beginnen met een zalig gebakje bij een kopje koffie, en later op de dag overschakelen op natuurlijke wijnen.