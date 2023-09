Parket start onderzoek naar Conner Rousseau na ‘racistische uitspraken’

Het incident vond plaats op de Vredefeesten in Sint-Niklaas, een festival dat begin september plaatsvond. Rousseau zou toen hij op weg naar huis was enkele politieagenten hebben aangesproken om iets te melden, maar dat zou zijn uitgemond in een verhitte discussie. De agenten spreken vervolgens van ‘choquerende’ uitspraken van de kant van Rousseau. Volgens Het Nieuwsblad zou het gaan om racistische uitspraken.

Rousseau: ‘Verbaast mij heel sterk’

Rousseau reageert dat hij nog niet officieel op de hoogte is gebracht van het onderzoek. Hij geeft toe dat hij die bewuste avond te veel gedronken had, maar noemt de teneur van de gesprekken volgens zijn herinnering «eerder grappend en vriendshappelijk». «Wat er over geschreven wordt verbaast mij heel sterk. Ik hoop dan ook dat het parket mij snel uitnodigt zodat ik snel duidelijkheid krijg over wat er precies aan de hand is», klinkt het.