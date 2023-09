Klacht tegen Conner Rousseau bij Oost-Vlaams parket geseponeerd

De klacht wegens zedenfeiten die het parket van Oost-Vlaanderen had ontvangen tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, is geseponeerd. Dat bevestigt het parket. De klacht was overgemaakt door het parket van Antwerpen, maar werd wegens bevoegdheidsredenen in Oost-Vlaanderen onderzocht.

Het parket van Antwerpen ontving eind juni een klacht over Rousseau. Volgens Gazet van Antwerpen ging het om een melding van «ernstige zedenfeiten» in de nasleep van een amoureuze relatie. Het ging toen om de tweede melding in enkele weken tijd bij het parket van Antwerpen over Rousseau.

«De klacht werd grondig onderzocht», meldt het parket. «Het onderzoek heeft evenwel geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd. Het Parket Oost-Vlaanderen besliste om het dossier te seponeren.»

«Ongeziene klopjacht»

De partij Vooruit en voorzitter Rousseau onderzochten of ze juridische stappen konden zetten naar aanleiding van de meldingen die tegen Rousseau werden ingediend. Volgens hem ging het om een «haat- en roddelcampagne» die bewust wordt opgezet om zijn reputatie te schaden. «Bepaalde figuren binnen de politiek en de media proberen de reputatie van Rousseau te beschadigen met roddels, geruchten en leugens. Ze zetten mensen bewust aan om het gerecht te betrekken om hun laster meer gewicht te geven», luidde het aan de Keizerslaan. «De ongeziene klopjacht heeft slechts één doel: Conner en Vooruit kapot maken. Dat is blijkbaar je lot als je in dit land te populair wordt en de stilstand in de politiek wil doorbreken.»

Ook in West-Vlaanderen werd een melding gedaan over Rousseau, maar ook die werd door het parket geseponeerd. Het ging daar over vermeend grensoverschrijdend gedrag.

