Klacht tegen Conner Rousseau bij Antwerps parket

Opsporingsonderzoek

Het gaat om de tweede melding in enkele weken tijd bij het parket van Antwerpen over Rousseau. Ook over de inhoud van de eerste wordt voorlopig niet gecommuniceerd. Het parket heeft daarover wel al een opsporingsonderzoek opgestart, om na te gaan of er sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten. Een opsporingsonderzoek is een vooronderzoek door het parket zelf, zonder dat er al een onderzoeksrechter aan te pas komt. Een gerechtelijk onderzoek komt er pas in een eventuele volgende fase.