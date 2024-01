VS en VK bombarderen doelen Houthi’s in Jemen: rebellen zweren wraak

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een gezamenlijke aanval op de Houthi-rebellen in Jemen gelanceerd. Zo berichten verschillende media, onder wie The Guardian en de Britse omroep BBC.Volgens de Houthi-rebellen zoudenvijf rebellen gedood en zes anderen gewond geraakt zijn. Ze zweren wraak.