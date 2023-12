Meerdere doden en tientallen gewonden bij schietpartij in Praag, dader uitgeschakeld (video)

Volgens de eerste berichten gebeurde de schietpartij in een universiteitsgebouw aan het Jan Palachplein, in het centrum van Praag. Het zou gaan om de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Karelsuniversiteit. Daar worden geesteswetenschappen onderwezen.

De politie is in groten getale ter plaatse. Ze roept mensen op om de ruime omgeving te mijden. Bewoners mogen hun huizen niet verlaten. Op foto’s waren studenten te zien die met opgeheven armen het gebouw verlieten.

Evacuatie

Volgens televisiezender Nova werd de schutter het laatst gezien op het dak van het gebouw. Er zou ook een explosie zijn gehoord. Meer informatie over de vermoedelijke dader of het motief is er op dit moment niet. De Tsjechische premier Petr Fiala zegt in contact te staan met hulpdiensten en roept burgers op instructies van de hulpdiensten op te volgen.