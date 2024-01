Meer dan 100 doden na explosies bij graf van Iraanse generaal Soleimani

De twee explosies vonden plaats in de buurt van het graf van de omgekomen Iraanse generaal Qassem Soleimani in de stad Kerman. Daar werd op dat moment de vierde verjaardag van zijn overlijden herdacht, waardoor er duizenden mensen aanwezig waren. Volgens de Iraanse autoriteiten is er sprake van een «terroristische aanslag» met van op afstand gestuurde bommen bij de ingang van de plaats waar Soleimani is begraven.