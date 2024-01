Ontdek welke bekende namen opduiken in documenten Epstein-zaak

De namen van de Britse prins Andrew en de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton staan in rechtbankdocumenten over de zaak rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Een Amerikaanse rechter besliste vorige maand dat documenten met de namen van meer dan 170 betrokkenen openbaar moesten worden gemaakt.

Een eerste deel van die rechtbankdocumenten is nu vrijgegeven. Het gaat onder meer om stukken over een vrouw die getuigde dat prins Andrew haar borst aanraakte toen ze in 2021 op een zetel zaten in een appartement van Epstein.

De 63-jarige prins Andrew trok zich terug uit het publieke leven na de heisa over zijn vriendschap met Epstein en betaalde een miljoenenschikking. De vrouw beschuldigde hem van aanranding toen ze 17 was. De prins ontkent alles.

Bill Clinton

Dezelfde vrouw verklaarde onder eed ook dat Epstein haar over ex-president Bill Clinton heeft verteld. Clinton houdt van jonge vrouwen, zou hij gezegd hebben. Van illegale praktijken van Clinton is geen sprake in de documenten. De ex-president had een affaire met een 22-jarige stagaire toen hij president was.

Dat Clinton in de documenten zou worden genoemd, was verwacht. De Democratische politicus gaf al toe een aantal keer met het privévliegtuig van Epstein te hebben gevlogen en de zakenman te hebben ontmoet. Hij heeft altijd ontkend iets geweten te hebben over de daden van de financier.

De documenten komen uit de rechtszaak die slachtoffer Virginia Giuffre aanspande tegen Ghislaine Maxwell, de handlanger van Epstein. Maxwell zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit.

Epstein pleegde in 2019 zelfmoord. Hij was in afwachting van een proces waarin hij zou terechtstaan wegens seksueel misbruik.

