Pascal Smet neemt ontslag na bezoek van Iraanse burgemeester

Brussels staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) heeft zondagnamiddag zijn ontslag ingediend omdat hij de verblijfskosten van de Iraanse delegatie gedurende de top betaald zou hebben met Belgische middelen. «Ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen dat er Belgisch geld voor verblijfskosten naar een vertegenwoordiger van het Iraans of Russisch regime zou gaan», aldus Smet. Smet acht zichzelf politiek verantwoordelijk voor een fout van een medewerker en heeft aan Metropolis gevraagd de verblijfskosten van de Iraanse delegatie op zich te nemen.

Smet kwam vorige week in opspraak met betrekking tot de aanwezigheid van de burgemeester van Teheran Alireza Zakani op de Brussels Urban Summit, een internationaal evenement waar burgemeesters en steden van de hele wereld op vertegenwoordigd waren. De burgemeester staat bekend als een oerconservatieve man die vrouwen zonder hoofddoek en queer personen onderdrukt. De Brusselse staatssecretaris werd ervan beticht druk te hebben uitgeoefend om het toekennen van de visa voor de Iraanse delegatie door te drukken.Uit nieuwe e-mails blijkt dat het Brussels gewest ook de verblijfskosten van de delegatie heeft betaald.

«Ik wist het niet»

De staatssecretaris houdt vol dat hij geen druk heeft uitgeoefend om de visums door te drukken, maar neemt ontslag omwille van een fout van zijn administratie. «Ook al wist ik het niet, het is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd. Ik had dit vrijdagnamiddag ook al moeten kunnen melden aan het Brussels Parlement, maar deze mail is kennelijk over het hoofd gezien.»

Smet zou vrijdag aan alle medewerkers van het kabinet en zijn administratie gevraagd hebben om alle mailboxen te doorzoeken, daaruit zou deze mail opgedoken zijn. «Ik ben verantwoordelijk voor de fout van de medewerker, anderen zouden de medewerker ontslagen hebben. Mijn moreel kompas is belangrijker dan collega’s onder een bus te gooien.» Volgens Smet is de beslissing volledig door zichzelf genomen en heeft partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) geen aandeel in het ontslag.

Principe stadsdiplomatie

De staatssecretaris betreurt nog dat hij de indruk heeft gegeven dat de Iraanse delegatie welkom zou zijn in de hoofdstad. «Iedereen die me kent, weet dat dat niet zo is en ik te goeder trouw in de internationale logica van een internationale stad, internationale conferentie en internationale organisaties heb gehandeld.» Daarmee wijst Smet op het principe van stadsdiplomatie, «dat nog niet is doorgedrongen in België en tot bijkomend onbegrip leidt.» Smet duidt er nogmaals op dat «deze historische conferentie door 1.400 deelnemers als zeer positief werd ervaren en de uitstraling van Brussel heeft verbeterd.»

Het zijn deze redenen die aan de basis liggen van het ontslag, aldus Smet. «Om al deze redenen, maar vooral omwille van de verblijfskosten, heb ik beslist om met ingang van middernacht ontslag te nemen als staatssecretaris van de Brussels Hoofdstedelijke Regering. Ik heb een moreel kompas, ik ben een mens», zegt Smet.

Wat met Lahbib?

Smet laat nog weten dat «iedereen die in dit dossier betrokken is, moet nadenken over zijn of haar verantwoordelijkheid. De minister van buitenlandse zaken moet voor zichzelf uitmaken of ze die verantwoordelijkheid wil opnemen.» De staatssecretaris zegt dat hij «het heel erg vond hoe hij in het federale parlement onder de bus werd gegooid.» Daarmee duidt hij op de plenaire zitting van donderdag, waar parlementsleden van de oppositie, maar ook van de meerderheid, stevige kritiek aan zijn adres uitten, net als minister Hadja Lahbib.