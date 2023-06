Uittocht na Werchter Boutique verliep weer erg chaotisch: «Een grote ramp»

Werchter Boutique stond dit jaar in het teken van grote verkeerschaos. In de heentocht liep de wachttijd op tot wel drie uur. Ook bij het naar huis gaan, was het soms erg lang aanschuiven, zowel voor festivalgangers die met de auto kwamen als zij die de nachtbussen naar huis namen.

Grote frustratie bij de festivalgangers van Werchter Boutique: het was uren filerijden om op de festivalwei te geraken. «Al twee uur in de klote file en nog Goldband missen», schreef iemand op Twitter. En ook: «Al anderalfuur gedaan over de laatste vijf kilometer naar de parking.»

Het regende dan ook klachten onder de 60.000 feestvierders die naar Werchter afzakten om grote sterren als Ellie Goulding, OneRepublic en headliner P!NK te zien.

Nieuw systeem

Deze editie van de Werchterfestivals maakt de organisatie gebruik van een nieuw parkeersysteem: bezoekers moeten op voorhand een parkeerticket voor een parking naar keuze aankopen voor 25 euro, en kunnen dat niet meer ter plekke doen. De dag zelf waren alle parkeertickets uitverkocht.

Maar ook de uittocht om middernacht verliep dramatisch. Mensen zaten urenlang vast op de parking. En ook voor de pendelbus naar huis was het aanschuiven: «Ik sta al 1 uur en 50 minuten in de wachtrij voor een bus, daarna ben ik nog minstens anderhalf uur onderweg», klaagt iemand op Twitter. «Werchter Boutique was niet klaar voor 70.000 mensen op hetzelfde moment», besluit Qmusic-presentator Vincent Vangeel op Twitter.

The Boss vandaag

Vandaag staat Bruce – ‘The Boss’ – Springsteen op de festivalwei in Werchter. Kunnen fans dezelfde chaos verwachten? «We hopen in de eerste plaats dat festivalgangers kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen», vertelt de organisatie aan Het Laatste Nieuws. «Maar we gaan onze parkings ook anders organiseren en meer signalisatie plaatsen. Maar als iedereen tegelijk toekomt, krijg je sowieso problemen.»