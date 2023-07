Russen melden dodelijk «noodgeval» op Krimbrug, Oekraïense geheime dienst en marine claimen aanval

De Krimbrug verbindt het Oekraïense schiereiland, dat in 2014 geannexeerd werd door Moskou, met het Russische vasteland. «Een noodgeval heeft zich voorgedaan ter hoogte van de 145e pijler», aldus Aksjonov. Verdere details over wat het noodgeval precies inhoudt, gaf hij niet. «De ordediensten en alle betrokken diensten zijn aan het werk.»

Verkeer stilgelegd

Volgens het Russische ministerie van Mobiliteit is er geen schade aan de steunpilaren van de brug, maar is de rijweg wel beschadigd. Het Russische nieuwsagentschap Tass meldt dat zowel het auto- als het treinverkeer over de brug is stilgelegd.