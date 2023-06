Rusland heeft nucleaire wapens overgedragen aan Wit-Rusland: «Het is gebeurd», zegt Poetin

Eind maart had Poetin al laten weten dat hij kernkoppen naar bondgenoot Wit-Rusland zou brengen. In een op de tv uitgezonden verklaring tijdens een ontmoeting met zijn Wit-Russische ambtsgenoot Aleksandr Loekasjenko had Poetin vorige week gezegd dat de bouw van de opslagfaciliteiten in het buurland tegen 7 of 8 juli klaar zou zijn, waarna de overbrenging van de nucleaire wapens kon starten.