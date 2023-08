Russische maanlander stuurt eerste data door

Tijdens de vlucht van de Russische maanlander Luna-25 naar de maan is zondag de wetenschappelijke meetapparatuur in gebruik genomen. Wetenschappers zijn al bezig met de verwerking van de eerste gegevens die de sonde heeft doorgestuurd, zo meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos.

Rusland lanceerde vrijdag vanop de basis van Vostotsjny zijn eerste missie naar de maan in bijna een halve eeuw. De 1.800 kilogram zware sonde zou tegen woensdag in een baan rond de maan moeten belanden en omstreeks 21 augustus in de omgeving van de zuidpool landen. De sonde moet bodemstalen nemen en naar water zoeken.

Wetenschappers hebben sporen van waterijs ontdekt in de kraters op de zuidpool van de maan. Rusland is verwikkeld in een race met India om als eerste ijs te vinden. De Indiase maanlander, Chandrayaan-3, vertrok al vorige maand, maar doet er wel iets langer over om de enige natuurlijke satelliet van de Aarde te bereiken.

Voor Rusland staat er veel prestige op het spel. Het land, dat tegen 2040 een ruimtestation op de maan wil inrichten, wil bewijzen dat het ondanks de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne nog steeds in staat is om de competitie in de ruimte aan te gaan.

