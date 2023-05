SEO, een boost voor elke kleine zelfstandige

Ben jij een kleine zelfstandige en heb je pas (of al even geleden) je eigen bedrijfje uit de grond gestampt? Dan stond je vast al voor heel wat uitdagingen en dan weet je hoeveel daarbij komt kijken. In het digitale tijdperk waar we vandaag in leven, is één van die uitdagingen zeker en vast om je bedrijf online zichtbaarheid en exposure te geven. SEO (Search Engine Optimization) is een belangrijk aspect van digitale marketing en kan je daar ongetwijfeld bij helpen. Lees snel verder!

door Online redactie Gepubliceerd op 23 Mei 2023 om 15h03 Leestijd 2 min.