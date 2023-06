SHEIN neemt influencers mee naar Chinese fabrieken om imago op te poetsen, maar faalt volledig (video)

Het Chinese merk Shein kampt, op zijn zachtst gezegd, met een imagoprobleem. De fastfasthionketen wordt beschuldigd van dwangarbeid en ligt onder vuur vanwege hun falend klimaatbeleid. In een poging om de schade te beperken, stuurden ze recent een handvol influencers naar hun fabrieken in Guangzhou, China. Helaas had die PR-stunt allesbehalve het verhoopte effect.

Influencers waaronder Dani Carbonari (@danidmc), AuJené Butler (@itsjustajlove), Marina Saavedra (@marinasaavedraa) en Destene Sudduth (itsdestene_) werden op een vliegtuig naar Guangzhou gezet. Daar brachten ze verslag uit over de fabrieken van Shein, en met name hun «Innovation Center» waar het bedrijf samples maakt van hun producten. Alle influencers waren lovend: de werkomstandigheden waren uitstekend, werkkrachten werden goed betaald, hadden normale werkuren en er was geen enkel spoor van toxische producten te vinden. Ook over de gigantische klimaatimpact van Shein, verantwoordelijk voor 6,3 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar, wordt geen woord gerept.

«Zelfstandig denken»

«Ik was erg onder de indruk toen ik de werkomstandigheden zag», klonk het in een intussen verwijderde video van Dani Carbonari, een influencer met op TikTok, Instagram en YouTube samen 1,2 miljoen volgers. De werknemers zouden gezegd hebben dat ze «verbaasd waren om alle roddels uit de Verenigde Staten» te horen over de slechte omstandigheden. «Ik denk dat mijn grootste conclusie na deze reis is dat het belangrijk is om een zelfstandige denker te zijn. Je moet feiten verzamelen en iets met je eigen ogen zien», besluit ze. «Er wordt in de Verenigde Staten een specifiek narratief naar voren geschoven, maar ik ben graag ruimdenkend. Ik ga altijd op zoek naar de waarheid, en daar ben ik mezelf dankbaar voor.»

«Roddels»

Verschillende influencers beweerden in hun video’s dat de Chinese werknemers verbaasd reageerden op «alle roddels uit de Verenigde Staten». Ook Destene Sudduth (met 1,11 miljoen YouTube-volgers) voelde de werknemers aan de tand, zei ze: «Veel van hen waren in de war en verrast door onze vragen over kinderarbeid en het lood in de kledij», aldus Sudduth. «Ze werken niet in fabrieken en onze kleding wordt rigoureus getest voordat het geproduceerd wordt.» Volgens haar worden Shein-werknemers prima behandeld: ze werken van 8 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds en doen niet aan «slavenarbeid». De werknemers zijn «chill» en «zweten niet eens.»

Propaganda

Online krijgt de PR-stunt bakken kritiek. De video is volgens velen een bliksemafleider, bedoeld om de rapporten over dwangarbeid, mensenrechtenschendingen en gevaarlijke materialen in Shein-kledij onder de tafel te vegen. Kijkers beschuldigden de influencers van «propaganda» en betwijfelen de authenticiteit van de video’s. «Ik hoop dat de handtas het verlies van je waarden en normen compenseerde», reageert iemand bijtend onder een Instagrampost van Butler.

Het valt hoe dan ook op hoe verschillende die video’s zijn ten opzichte van de documentaire ‘Inside the Shein Machine’. Iman Amrani loste in 2022 beelden gemaakt met verborgen camera waarop te zien was hoe vermoeide arbeiders 18 uur aan een stuk door werkten, voor 2 tot 3 cent per kledingstuk, in onveilige fabrieken. Verschillende stemmen vermoeden dan ook dat de opnames gebeurden in een soort van ‘showroom’ in plaats van een echte fabriek.

Pesterijen