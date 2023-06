S.O.S. zweetkringen: hoe kleed je je stijlvol tijdens een hittegolf?

De juiste stof kiezen is in elk seizoen essentieel, en dat geldt zeker voor heel koude en heel warme dagen. In de zomer maak je best komaf met stoffen die dicht op je huid zitten, ongewenste zweetkringen achterlaten of je veel doen zweten. We denken daarbij in de eerste plaats aan synthetische materialen.Je geeft beter de voorkeur aan textiel dat van nature goed ademt, veel absorbeert en geuren tegengaat (jazeker, dat bestaat). Linnen en hennep zijn daarvoor perfect. Tijdens de zomer zijn die je beste vriend omdat ze heel goed temperatuur regelen en de hele dag door lichaamswarmte afvoeren. De kers op de taart is het feit dat die twee natuurlijke en plantaardige materialen ook vocht opnemen. Over zweetplekken hoef je je dus geen zorgen te maken.