Showbizz Bart openhartig over laatste uren van goede vriendin Bea van der maat: «Op het einde maakte ze nog grapjes»

Op donderdag 27 juli overleed Bea Van der Maat. Ze koos voor euthanasie nadat ze in juni 2022 de diagnose ALS kreeg. «Weinigen wisten dat Bea dat nieuws vorig jaar gekregen had», steekt Bart van wal. «Ze vroeg ons – en daarmee bedoel ik ons groep je buren dat geregeld bij elkaar over de vloer kwam voor een hapje en een goed glas wijn – om er discreet over te zijn. Al was Bea toen al sneller moe, ze wilde geen aandacht voor haar ziekte. Op dat vlak doet ze me denken aan Martine Tanghe. En ja, er was veel verdriet toen ze het nieuws vertelde. Ze zou het zo veel liever anders hebben gewild. Maar ze zei toen ook – en dat typeert haar zo – dat ze er het beste van ging maken, positief wilde blijven in plaats van te verzanden in een depressie.»