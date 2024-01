Spaarrentes blijven laag, welke alternatieven heeft de spaarder zelf?

Staatsobligaties

Bedrijfsobligaties zonder onderpand

Bedrijfsobligaties met onderpand

Dit is een bijzondere categorie leningen, die veelal niet-beursgenoteerd zijn. Banken zelf gaan iedere dag deze leningen aan wanneer zij woningen financieren door middel van een hypotheeklening. Maar de afgelopen jaren zijn er steeds meer private aanbieders (zoals het Nederlandse Pearl Capital ) gekomen op de markt van hypothecaire financieringen, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Door maximaal 60-70% van de waarde van het onderpand (een woonhuis, appartement, bedrijfsgebouw, etc.) te belenen verzekeren deze aanbieders zich van een mogelijkheid tot terugbetaling indien de lener zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Door deze zekerheid op terugbetaling ligt de rente veelal iets lager dan bij de meer risicovolle obligaties van bedrijven: op 5% – 6% rente. De looptijd is meestal kort: 1-2 jaren.

Uw hypotheeklening afbetalen

Tot slot is er natuurlijk de mogelijkheid te investeren in uw eigen woning en op die manier een rendement te maken (waar de fiscus niks van neemt). Door uw hypotheeklening af te lossen bespaart u zich de rente die u anders aan de bank betaald had. Door te investeren in isolatie, zonnepanelen of het anderzijds verlagen van u energierekening bespaart u jaarlijks op uw kosten. Deze investeringen leveren (naast een hogere woningwaarde) veelal ruim 10% rendement per jaar op. Eén minpunt, uw inleg krijgt u (waarschijnlijk) pas terug wanneer u verhuist, uw geld zit echt ‘vast’ in de woning.