Staatssecretaris Schlitz (Ecolo) neemt ontslag

Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz kwam de voorbije dagen in nauwe schoentjes nadat was gebleken dat ze haar persoonlijke logo had opgedrongen bij gesubsidieerde organisaties. Dat is verboden. Volgens oppositiepartij N-VA heeft Schlitz over die kwestie ook gelogen in de Kamer. De partij eiste haar ontslag. Schlitz sprak zelf van een «onhandigheid» en verontschuldigde zich, maar haar positie wankelde. Zo zei premier Alexander De Croo dat «zoiets niet voor herhaling vatbaar was».