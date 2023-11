Starten als ondernemer? Regel deze zaken online!

Een droom van veel mensen is om ooit te starten als zelfstandig ondernemer. Of dit nu is als zelfstandig makelaar, metselaar of boekhouder. Er zijn veel meer beroepen waarbij het mogelijk is om als zelfstandige aan de slag te gaan dan wat mensen vermoeden. Als consultant kun je veel meer dan alleen werken bij een groot consultancy bureau. En als kapper kun je al beginnen met een eigen setje scharen en langs de huizen te gaan. Toch is het niet altijd zo eenvoudig als het klinkt, er gaat natuurlijk wel wat voorbereiding aan vooraf en er zullen een aantal zaken geregeld moeten worden. Welke dat zijn en hoe je dit doet? Lees snel verder.

Goed bereikbaar

Met de komst van het internet is de wereld veel toegankelijker en makkelijk benaderbaar geworden. Als ondernemer kun je hier enorm je voordeel uit halen, maar dan moet je wel goed bereikbaar zijn. Ook op tijdstippen waarop je als werknemer niet online hoefde te zijn. Een mobiel zakelijk abonnement is dan ook een must om verschillende redenen. Hiermee hoef je nooit meer te denken aan de hoeveelheid data en belminuten die je hebt. Je bent heel flexibel in het samenstellen van je abonnement en bent ook gewoon in het buitenland goed bereikbaar. Ook kun je op deze manier de kosten van je zakelijke internetgebruik via je telefoon gewoon aftrekken van de belasting. Dat is een extra voordeel aan een zakelijk abonnement.

De boekhouding

Iets wat veel ondernemers echt vreselijk vinden? Dat is de boekhouding. Het zal nooit een leuke klus worden, maar als je het op de manier aanpakt zoals het vandaag de dag kan dan is het wel een stuk leuker dan dat het altijd was. Er zijn namelijk hele handzame en gebruiksvriendelijke apps en programma’s zoals rompslomp waarin je eenvoudig je boekhouding kunt bijhouden. Van de omzet, de facturen tot de kosten die je op kunt brengen bij de Belastingdienst . In één app kun je alles bijhouden. De kunst hierbij zit hem ook in het bijhouden en niet in het alles laten liggen totdat het echt moet. Een beetje discipline is hierbij belangrijk, een eigenschap die jij hopelijk als nieuwe ondernemer wel hebt.

De social media

Zoals we al zeiden is internet een ware zegen voor veel ondernemers. Je hoeft niet meer te adverteren in kranten en huis aan huis bladen, maar kan dit gewoon online doen op social media kanalen. Zelfs een eigen website (laten) maken is het in het begin helemaal nog niet nodig. Je kan jezelf gewoon onder de aandacht brengen aan de hand van social media. Een domeinnaam alvast registreren kan wel slim zijn, zo weet je zeker dat de concurrentie er niet met jouw naam vandoor gaat.