Steeds meer mensen laten hun datingleven niet aan het toeval over

Dat daten vandaag de dag behoorlijk anders is dan tientallen jaren geleden staat wel vast. In veel gevallen ontmoeten we onze ware liefde niet meer in de kroeg of op straat, maar via het internet. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer vrijgezellen in België en Nederland rondlopen.

Hoewel een date scoren via een datingapp hartstikke eenvoudig is, laten de meeste mensen hun datingleven tegenwoordig niet meer aan het toeval over. Zij willen het liefst niet meer zinloos appen of berichtjes over en weer sturen, maar weten of er potentie in zit of niet. Hoe je dat doet? Simpel: leer daten en flirten met AttractionGym.

Waarom daten met online hulp echt een aanrader is

AttractionGym? Jazeker! AttractionGym is een online platform waar je allerlei tips en tricks vindt voor een fijner, beter en succesvol datingleven. De website krijgt dagelijks een update met interessante content over flirten, daten en het aanleren van eigenwaarde, zelfvertrouwen en natuurlijke aantrekkingskracht. Kortom: dit platform kun je ook wel zien als de basis van het daten. Wat moet je weten om leuk over te komen? Hoe versier je een man of een vrouw die je wel ziet zitten? En wat zijn absoluut de no go’s in de datingwereld? Op een simpele en effectieve wijze leer je hier alle ins en outs.

Misschien denk je dat je zo’n platform helemaal niet nodig hebt, dat kan. Maar: nu er steeds meer singles zijn en mensen vaker beter weten wat ze wel of absoluut niet willen in het kader van selfcare, is het juist handig om een beetje online hulp te krijgen. Er zijn immers zoveel ‘vissen in de zee’, waardoor iemand al gauw verder swipet wanneer je niet een beetje je best doet. Omdat de online hulp van AttractionGym heel toegankelijk is, heeft iedereen die op zoek is naar een leuke date er wel iets aan. Op die manier laat je niets meer aan het toeval over wat je datingleven betreft en ga je alleen voor degene waar je echt blij van wordt. Hoe je dat doet? We hebben hieronder een paar datingtips van AttractionGym voor je verzameld. Flirten op Tinder doe je met deze handige tips

Een van de datingapps die het meest wordt gebruikt, is Tinder. Inmiddels zijn er al heel wat stelletjes ontstaan door deze populaire datingapp. Maar: er zijn ook genoeg mensen die maar blijven swipen en niet het idee hebben dat ze er iemand kunnen vinden. Kijk in zo’n geval eens goed naar je eigen profiel op Tinder. Zorg in ieder geval voor een duidelijke eerste profielfoto (de foto waarmee mensen je tijdens het swipen beoordelen) en ga hierbij het liefst voor een foto van je hoofd en een deel van je bovenlichaam. Kijk in de verte met een glimlach of kijk juist serieus. Dit werkt vooral bij de accounts van mannen op Tinder.

Ga naast een goede foto ook voor een leuke en pakkende biografie met een leuk grapje en je interesses. Wees hierbij uniek en laat van die typische quotes die inspirerend moeten zijn achterwege of maak daar juist een grapje mee of over. Verder moet je nadenken over de eerste (openings)zin die je schrijft op Tinder. Probeer iets te vinden waarop je een reactie krijgt, bijvoorbeeld een bericht waarin je verwijst naar iets op zijn of haar profiel. Een beetje plagen op een grappige manier mag ook altijd. Wees niet needy, maar toon wel interesse. Een date scoren via Whatsapp doe je op deze manier

Heb je je Tinder match inmiddels op Whatsapp of heb je het nummer gescoord van die ene leuke vrouw of man tijdens een avondje uit? Daar moet je natuurlijk direct werk van maken, wil je ervoor zorgen dat je diegene nog eens ziet. Volgens AttractionGym is het bijvoorbeeld een must om altijd binnen 24 uur na het verkrijgen van het nummer een berichtje te sturen. Waar je vroeger in het kader van ‘mysterieus doen’ misschien nog wel eens wachtte met iets sturen, is dat nu absoluut not done. Uiteraard is iedere situatie en iedere man of vrouw anders, maar je laat jezelf en je interesse goed zien wanneer je gewoon appt. Je komt zo écht niet te wanhopig over.