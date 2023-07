Storm Poly: vrouw overleden in Haarlem

In Nederland raast storm Poly door het land. Het is de eerste zeer zware zomerstorm ooit in Nederland en daardoor de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Er viel al één dodelijk slachtoffer.

In IJmuiden werd woensdag tussen 08.00 en 09.00 uur een uur lang windkracht 11 gemeten. Bij deze windkracht is een storm officieel een zeer zware storm: Poly gaat hiermee dan ook de boeken in als eerste zeer zware zomerstorm ooit en de zwaarste zomerstorm ooit. Zware zomerstormen zijn volgens Weeronline zeer zeldzaam. «Een zeer zware zomerstorm zoals vandaag is dus uniek», klinkt het.

Slachtoffers

Maar het eist ook z’n slachtoffers. In Haarlem is een 51-jarige vrouw om het leven gekomen toen een boom op haar auto viel. Dat meldt een woordvoerder van de politie. In Amsterdam zijn bij afzonderlijke incidenten twee mensen gewond geraakt doordat een boom op hun auto viel. Een van de twee gewonden is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere is door de brandweer bevrijd.

De Amsterdamse politie krijgt «enorm veel meldingen» binnen van tientallen omgevallen bomen en stormschade. Ook is er een boom gevallen op een bus en op een woonboot aan de Nieuwe Keizersgracht. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond.

Verkeer

Nog in Amsterdam zijn bijna alle metro’s stilgelegd, nadat eerder al de bussen en trams op stal bleven. «Door een zware storm is het niet verantwoord verder te rijden met bus, metro en tram», meldt openbaarvervoersmaatschappij GVB. Ook op Schiphol werden al honderden vliegtuigen geschrapt. Spoormaatschappij NS heeft dan weer het treinverkeer in heel het noorden van Nederland stilgelegd.

Sinds woensdagochtend geldt in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en in het IJsselmeergebied code rood vanwege storm Poly. Rond 09.00 uur werd onder meer in Amsterdam een NL-Alert verstuurd met de oproep om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties.

Ondertussen verplaatst het zwaartepunt van Poly zich naar Friesland. Weeronline verwacht dat Poly met zeer zware windstoten veel schade kan aanrichten in Friesland en Flevoland.