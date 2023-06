Tips om te besparen op de kosten van je verzekeringen

Maak gebruik van een online tool om verzekeringen te vergelijken

De makkelijkste manier om geld te besparen op je verzekeringen is door deze jaarlijks te vergelijken met het aanbod van andere verzekeringsmaatschappijen. Online vind je verschillende tools, die je hierbij kunnen helpen. Zo hoef je dit niet handmatig te doen! Voer eens een berekening uit je voor schuldsaldoverzekering, om te kijken of het loont om over te stappen. Mogelijk houd je op deze wijze jaarlijks tientallen euro’s over. Je kunt de verzekering na het vergelijken van de verschillende opties vaak direct afsluiten vanuit zo’n tool. Zo weet je zeker dat je profiteert van de voordeligste premie.



Pas op met aanvullende verzekeringen

Bij verschillende soorten verzekeringen heb je de mogelijkheid om voor een aanvullende dekking te kiezen. De autoverzekering is er een goed voorbeeld van. Denk bijvoorbeeld aan een rechtsbijstandverzekering voor verkeerssituaties. Mocht er een conflict ontstaan over een verkeerssituatie, dan dekt deze aanvullende verzekering de juridische kosten die je maakt. Ook een garantieverlenging voor je tweedehands auto is een vorm van een aanvullende autoverzekering.



Aanvullende verzekeringen zorgen vaak voor een forse toename in de premie van de verzekering. Daar waar de kans dat je deze aanvullende dekking nodig hebt heel beperkt kan zijn. Bespaar geld door deze aanvullende dekking links te laten liggen.



Zoek uit of een verzekering verplicht is

In lijn met het al dan niet afsluiten van een aanvullende verzekering, is het interessant om uit te zoeken welke verzekeringen verplicht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de autoverzekering, als je het voertuig op de openbare weg wilt kunnen gebruiken. Een schuldsaldoverzekering is in de basis niet verplicht, al kan een bank je deze verplichting wel opleggen bij het verstrekken van een lening voor de aankoop van een huis. Bepaal of de niet-verplichte verzekeringen echt nodig zijn voor je.