Toeristenkamers Airbnb of Booking.com steeds vaker misbruikt voor sekswerk

Volgens de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) boeken (buitenlandse) sekswerkers almaar vaker een kamer via online platformen als Booking.com of Airbnb. «Vooral in de grote steden is het fenomeen enorm populair», klinkt het. «Zeker in Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt stuiten we bij acht op de tien controles op thuisontvangst in een toeristisch verblijf», vertelt een onderzoeker. «Wie illegaal aan de slag is, wil liever niet opvallen. Daarom verblijven veel sekswerkers maar enkele dagen op één locatie om zich daarna te verplaatsen naar een ander toeristisch verblijf. Dat belet onder andere dat buren iets zouden doorhebben», klinkt het.