Wereldmelkdag: ZO populair is melk in België

Sinds 2001 is het elke 1 juni Wereldmelkdag, en dat mag gevierd worden, want melk blijft een populair ingrediënt in onze Belgische huishoudens. Uit een enquête van iVox en VLAM blijkt dat bijna de helft van de Belgen minstens één keer per week melk gebruiken in de keuken. We lusten melk het liefst in sauzen, pannenkoeken en pudding.