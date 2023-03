Slaap je echt beter met een kopje warme melk?

Meditatie, een beetje lezen, schapen tellen... We hebben elk wel ons ritueel om ons in slaap te dommelen. Maar of ze allemaal even effectief zijn, is een ander verhaal. VLAM onderzocht daarom alvast één van de vele slaaprituelen: een warme kop melk.

Serotonineboost

«Melk als slaapmuts vindt vooral zijn oorsprong in het feit dat melk tryptofaan bevat», meldt VLAM. Tryptofaan is een essentieel aminozuur en voorloper van serotonine dat op zijn beurt een rustgevend gevoel geeft. Serotonine wordt verder omgezet tot melatonine, een stof die de hersenen het signaal geeft het tijd is om te gaan slapen. In combinatie van een koolhydraatbron (bv. honing, banaan) zou tryptofaan nog beter worden opgenomen. Of dit effect ook echt opgaat met een kop melk met of zonder honing of een banaan, valt echter te betwijfelen omdat hiervoor veel meer tryptofaan nodig is dan je met voeding kan binnenkrijgen.