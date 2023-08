Trump meldt zich donderdag bij gevangenis en zal borgsom van 200.000 dollar betalen

Trump werd onlangs in Georgia aangeklaagd omdat hij in die staat zou hebben geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 terug te draaien, door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Georgia was een van de cruciale staten bij die verkiezingen. De Democraat Joe Biden won er nipt, met een verschil van ongeveer 12.000 stemmen. De voormalige president en achttien medebeklaagden kregen tot vrijdagmiddag de tijd om zich aan te bieden in de gevangenis in Atlanta, de hoofdstad van Georgia.